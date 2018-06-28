Стало известно место похорон поэта Андрея Дементьева
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Ритуал».
«Дементьев будет похоронен на Кунцевском кладбище в Москве 29 июня», — сообщил он.
По словам вдовы поэта Анны Пугач, отпевание пройдёт в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке.
«Службу возглавит настоятель церкви митрополит Волоколамский Иларион», — сказал он.
Ранее сообщалось, что прощание с Дементьевым пройдёт 29 июня в 11:00 в Зале имени Чайковского в столице.