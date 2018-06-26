Прощание с Андреем Дементьевым состоится 29 июня в Зале имени Чайковского в Москве

Прощание с поэтом Андреем Дементьевым состоится 29 июня в Зале имени Чайковского в Москве. Об этом сообщила его супруга Анна Пугач.

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«Прощание состоится 29 июня в 11 утра в Зале им. Чайковского», — цитирует её ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким Андрея Дементьева. Советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался в возрасте 89 лет. Дементьев возглавлял литературный журнал «Юность» в 1981—1992 годах. Он написал тексты песен «Алёнушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и других.