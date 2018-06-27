В МХТ имени Чехова заявили, что решение по Богомолову ещё не принято

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Елена Петрашко, Яна Ларина
В МХТ им. А.П. Чехова прокомментировали сообщения об уходе из театра режиссёра Константина Богомолова.
В МХТ имени Чехова заявили, что решение по Богомолову ещё не принято
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«У меня нет такой информации, что не будет продлён контракт, этого решения нет», — заявила в ходе беседы с RT помощник художественного руководителя МХТ по работе со СМИ Мария Малкина.

По её словам, в настоящее время художественный руководитель театра Сергей Женовач занимается формированием репертуара следующего сезона.

«Никаких решений не принято. Когда они будут приняты, об этом будет объявлено», — подчеркнула Малкина.

26 июня в СМИ появилась информация, что Константин Богомолов уходит из театра. После этого режиссёр написал на своей странице в Facebook, что его контракт с театром как помощника художественного руководителя заканчивается летом, а будет ли он продлён — пока не обсуждалось.

В то же время, добавил Богомолов, ему стало известно, что театр не связывает с ним дальнейшие планы.

«Мне действительно было сообщено, что со мной как с режиссёром у МХТ в рамках его новой художественной политики не связано никаких планов. Могу сказать, что я, откровенно говоря, и не рассчитывал на то, что это произойдёт, и давно дал понять моим дорогим актёрам, с которыми нас связывает долгое многолетнее творческое согласие, что «Три сестры» станут моей последней работой в МХТ на ближайшие годы», — пояснил он.

Богомолов также подчеркнул, что текущие спектакли останутся под его присмотром и «не подвергнутся вымыванию».

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщило, что актрисе Анжелике Мельничук из Хабаровского краевого театра драмы присвоено звание заслуженной артистки России.

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