Актриса Хабаровского краевого театра драмы стала заслуженной артисткой России

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Анжелике Мельничук из Хабаровского краевого театра драмы присвоено звание заслуженной артистки России.

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на указ президента Владимира Путина.

Мельничук известна по спектаклям «Дорогая Памела», «Женитьба Фигаро», «Тектоника чувств», «Леди на день», «Яма», «В омуте любви» и др.

Ещё одна актриса хабаровского театра Людмила Романенко награждена почётной грамотой президента.

Ранее Inforeactor сообщало, что художественный руководитель БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий получил звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

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