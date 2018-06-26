Полад Бюль-Бюль-оглы о смерти Дементьева: это большая потеря для всего постсоветского пространства

Посол Азербайджана в России, певец Полад Бюль-Бюль-оглы прокомментировал сообщение о смерти поэта Андрея Дементьева.

«Это очень большая потеря не только для России, но и для всех стран, которые входили в СССР, где его знали и любили как замечательного поэта и человека. На его стихи написано много прекрасных и любимых песен. Ужасно, уходят яркие звёзды нашего поколения, уменьшаются те духовные скрепы, которые остались на постсоветском пространстве. Это то, что обедняет нашу духовную жизнь», — сообщил певец.

Собеседник RT также подчеркнул, что для него это личная утрата, так как поэт был его близким другом.

«Для меня это очень тяжёлая потеря. Удивительный человек, душевный, скромный. Он умел дружить, очень любил свою родину и русский язык, русскую поэзию. Даже трудно найти слова, чтобы выразить ту боль, которую я испытываю», — сказал Бюль-Бюль-оглы.

Советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался в возрасте 89 лет.

Дементьев возглавлял литературный журнал «Юность» в 1981—1992 годах. Он написал тексты песен «Алёнушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и других.