В Москве 26 июня ожидается до +28 °С

В Москве во вторник, 26 июня, ожидается до +28 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха днём составит +26...+28 °С. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5—10 м/c. Ранее сообщалось, что на предстоящей неделе в столичном регионе установится сухая и тёплая погода.