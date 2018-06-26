В Москве 26 июня ожидается до +28 °С
В Москве во вторник, 26 июня, ожидается до +28 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Синоптики прогнозируют, что температура воздуха днём составит +26...+28 °С.
Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, 5—10 м/c.
Ранее сообщалось, что на предстоящей неделе в столичном регионе установится сухая и тёплая погода.
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