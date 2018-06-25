Синоптики прогнозируют тёплую погоду в Москве на этой неделе

Короткая ссылка
Сухая и тёплая погода установится в столичном регионе на предстоящей неделе.
Синоптики прогнозируют тёплую погоду в Москве на этой неделе
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».

По данным синоптиков, ночь вторника будет прохладной, температура опустится до +10...+13 °С. Однако днём воздух прогреется до +25...+26 °С.

Как уточнили в «Фобосе», в дальнейшем воздушные массы будут прогреваться на фоне антициклональной погоды.

«В пятницу уже ночные температуры в Москве повысятся до +13...+18 °С, в дневные часы мы ожидаем +26...+31 °С», — прогнозируют синоптики.

Сообщается, что на этой неделе температурный режим в столице может на 5 °С превысить норму.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 25 июня ожидается до +25 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить