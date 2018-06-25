Синоптики прогнозируют тёплую погоду в Москве на этой неделе

Сухая и тёплая погода установится в столичном регионе на предстоящей неделе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».

По данным синоптиков, ночь вторника будет прохладной, температура опустится до +10...+13 °С. Однако днём воздух прогреется до +25...+26 °С.

Как уточнили в «Фобосе», в дальнейшем воздушные массы будут прогреваться на фоне антициклональной погоды.

«В пятницу уже ночные температуры в Москве повысятся до +13...+18 °С, в дневные часы мы ожидаем +26...+31 °С», — прогнозируют синоптики.

Сообщается, что на этой неделе температурный режим в столице может на 5 °С превысить норму.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 25 июня ожидается до +25 °С.