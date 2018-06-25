Опубликован состав жюри конкурса «Высоцкий. Фест»

Объявлен состав жюри конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест», который пройдёт с 25 июня по 20 июля.

Как сообщает НСН, лучшие работы будут отбирать продюсер фестиваля «Нашествие» Андрей Матвеев, актёр, кинорежиссёр, автор-исполнитель Гоша Куценко и лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр.

Также в состав жюри войдут лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин, музыкальный обозреватель ИД «Коммерсант» Борис Барабанов, лидер группы «Мельница», автор-исполнитель Наталья О’Шей (Хелависа) и руководитель Московского театра поэтов Влад Маленко.

Председателем жюри стал организатор конкурса, директор Фонда Владимира Высоцкого Никита Высоцкий.

Свои работы на официальный сайт конкурса «Высоцкий. Фест» могут загружать авторы-исполнители и группы со всей России.

Члены жюри прослушают все композиции и выберут по 20 команд для участия в отборочных концертах, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.

Ранее kp.ru сообщал, что Вячеслав Бутусов выступит на фестивале «Голос кочевников» в Бурятии.