Вячеслав Бутусов выступит на фестивале «Голос кочевников» в Бурятии

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Музыкант Вячеслав Бутусов выступит на фестивале «Голос кочевников» в Бурятии, сообщает kp.ru со ссылкой на Министерство культуры региона.
Вячеслав Бутусов выступит на фестивале «Голос кочевников» в Бурятии
  • © Anton Belitsky
  • globallookpress.com

Фестиваль будет проходить 20—21 июля в селе Ацагат.

В нём примут участие артисты из Малайзии, Южной Кореи, Монголии, Китая и России.

«В этом году «Голос кочевников» приготовил разнообразный лайн-ап, в котором найдут что-то своё поклонники узких музыкальных жанров, почитатели аутентичной музыки народов мира, ценители world music», — заявили в ведомстве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что фестиваль «Русский мир» состоится 30 июня в Сергиевом Посаде.

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