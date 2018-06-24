Вячеслав Бутусов выступит на фестивале «Голос кочевников» в Бурятии

Музыкант Вячеслав Бутусов выступит на фестивале «Голос кочевников» в Бурятии, сообщает kp.ru со ссылкой на Министерство культуры региона.

© Anton Belitsky

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Фестиваль будет проходить 20—21 июля в селе Ацагат. В нём примут участие артисты из Малайзии, Южной Кореи, Монголии, Китая и России. «В этом году «Голос кочевников» приготовил разнообразный лайн-ап, в котором найдут что-то своё поклонники узких музыкальных жанров, почитатели аутентичной музыки народов мира, ценители world music», — заявили в ведомстве. Ранее телеканал «360» сообщал, что фестиваль «Русский мир» состоится 30 июня в Сергиевом Посаде.