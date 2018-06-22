Фестиваль «Русский мир» пройдёт 30 июня в Подмосковье

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Фестиваль «Русский мир» состоится 30 июня в Сергиевом Посаде, сообщает телеканал «360». Он входит в программу гостеприимства чемпионата мира по футболу 2018 года.
Фестиваль «Русский мир» пройдёт 30 июня в Подмосковье
  • © Министерство физической культуры и спорта Московской области

Запланированы ярмарка ремёсел, спортивные состязания, культурные мероприятия.

Как рассказала министр культуры Московской области Оксаны Косаревой, лицами фестиваля станут певица Пелагея, режиссёр Фёдор Бондарчук, актёр Михаил Пореченков.

Председатель попечительского совета фестиваля — спортсмен Александр Карелин.

«Фестиваль, в первую очередь, призван познакомить жителей и гостей Подмосковья с традициями нашей страны. Это особенно важно во время такого масштабного события, как чемпионат мира по футболу, когда в Россию приехали десятки тысяч гостей из-за рубежа», — отметила Косарева.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в рамках Дня города в Новосибирске пройдёт завтрак с мэром.

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