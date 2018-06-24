Праздник Сабантуй отметят в Удмуртии 30 июня, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска.

Темой мероприятия стала фраза «Нас объединяет история». Запланированы выставки, традиционные игры и состязания, выступления творческих коллективов.

На территории будут работать национальные подворья и детская площадка.

Как ожидается, праздник посетят около 15 тыс. человек.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей региона с праздником Сабантуй.

Также «ВашГород.ру» сообщало, что в рамках Дня города в Новосибирске пройдёт завтрак с мэром.