Праздник Сабантуй отметят в Удмуртии 30 июня

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Праздник Сабантуй отметят в Удмуртии 30 июня, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска.
Праздник Сабантуй отметят в Удмуртии 30 июня
  • © Nikolay Titov
  • globallookpress.com

Темой мероприятия стала фраза «Нас объединяет история». Запланированы выставки, традиционные игры и состязания, выступления творческих коллективов.

На территории будут работать национальные подворья и детская площадка.

Как ожидается, праздник посетят около 15 тыс. человек.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей региона с праздником Сабантуй.

Также «ВашГород.ру» сообщало, что в рамках Дня города в Новосибирске пройдёт завтрак с мэром.

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