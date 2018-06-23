Минниханов поздравил жителей Татарстана с праздником Сабантуй

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей региона с праздником Сабантуй, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу.
Минниханов поздравил жителей Татарстана с праздником Сабантуй
  • ©Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«В Сабантуе воплотился наш национальный характер с его природной удалью, трудолюбием, щедростью и широким гостеприимством», — заявил глава республики.

Как отметил Минниханов, праздник вобрал уникальные традиции татарского народа, основанные на глубоком уважении к родному языку, богатой культуре и обычаям предков.

Президент Татарстана также сказал, что Сабантуй — это в первую очередь праздник хлеборобов, тружеников села и тех, чьими стараниями созидается продовольственное благополучие региона.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что завтрак с мэром Анатолием Локтем пройдёт в рамках Дня города в Новосибирске.

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