Минниханов поздравил жителей Татарстана с праздником Сабантуй

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей региона с праздником Сабантуй, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу.

«В Сабантуе воплотился наш национальный характер с его природной удалью, трудолюбием, щедростью и широким гостеприимством», — заявил глава республики.

Как отметил Минниханов, праздник вобрал уникальные традиции татарского народа, основанные на глубоком уважении к родному языку, богатой культуре и обычаям предков.

Президент Татарстана также сказал, что Сабантуй — это в первую очередь праздник хлеборобов, тружеников села и тех, чьими стараниями созидается продовольственное благополучие региона.

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