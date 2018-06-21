Крокодила Гену из мясного отдела камчатского рынка отправят в зоопарк

Крокодила по кличке Гена, который девять лет живёт в террариуме мясного отдела на рынке в Петропавловске-Камчатском, отправят в местный зоопарк из-за жалоб посетителей, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что крокодил был подарен учредителю рынка и с 2009 года проживал в террариуме на его территории.



По словам директора рынка Владимира Коптюха, за животным ухаживала специализированная компания. Он стал местной достопримечательностью.

«Спокойный крокодил, нормальный такой, как в мультике. Никто от него не пострадал», — отметил Коптюх.

Вместе с тем директор сообщил, что недавно крокодил был перевезён с рынка в дом директора из-за постоянных жалоб посетителей.

«Все эти годы люди пишут во все инстанции всякую ерунду про крокодила. Одни пишут, что ему жарко и он задыхается, вторые — ему холодно, третьи — он рот открыл, значит, голодный, четвёртые — что он уже сдох. Кто-то написал жалобу, что он болен», — отметил Коптюх.

По его словам, ветеринар проверил крокодила и заявил, что он находится в отличной форме.

«Мы устали отвечать на жалобы, нам не нужна дурная слава. Решили отказаться от экзотики и устроить Гену в зоопарк», — заключил директор рынка.

В прошлом году в Новороссийске задержали мужчину, выгуливающего крокодила.