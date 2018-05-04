В аэропорту Лондона изъяли полсотни крокодилов

Короткая ссылка
Пограничники изъяли 50 крокодилов, нелегально ввезённых в Великобританию, в лондонском аэропорту Хитроу, пишет The Telegraph.
В аэропорту Лондона изъяли полсотни крокодилов
  • Reuters
  • © Andrew Winning

Как отмечается, прибывших из Малайзии годовалых крокодилов должны были доставить на одну из ферм близ Кембриджа для разведения и употребления в пищу. Однако при перевозке были нарушены правила транспортировки — в пяти контейнерах, каждый из которых был предназначен для перевозки четырёх крокодилов, находилось 50 рептилий.

«Крокодилы начали нападать друг на друга во время перелёта, поскольку пространство было ограниченно», — сообщил сотрудник погранслужбы.

По его словам, один из крокодилов скончался, остальные животные в настоящее время находятся в безопасности и ждут возвращения на родину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных