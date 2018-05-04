В аэропорту Лондона изъяли полсотни крокодилов

Пограничники изъяли 50 крокодилов, нелегально ввезённых в Великобританию, в лондонском аэропорту Хитроу, пишет The Telegraph.

Как отмечается, прибывших из Малайзии годовалых крокодилов должны были доставить на одну из ферм близ Кембриджа для разведения и употребления в пищу. Однако при перевозке были нарушены правила транспортировки — в пяти контейнерах, каждый из которых был предназначен для перевозки четырёх крокодилов, находилось 50 рептилий.

«Крокодилы начали нападать друг на друга во время перелёта, поскольку пространство было ограниченно», — сообщил сотрудник погранслужбы.

По его словам, один из крокодилов скончался, остальные животные в настоящее время находятся в безопасности и ждут возвращения на родину.