«Нелюбовь» Звягинцева вошла в список лучших фильмов 2018 года по версии The Guardian
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«Он обладает гипнотической напряжённостью и невыносимой двусмысленностью, которые сохраняются до самого конца», — пишет издание.
В пятёрку лучших фильмов вошли «Все деньги мира» Ридли Скотта, «Мстители: Война бесконечности» Энтони и Джо Руссо, «120 ударов в минуту» Робена Кампийо, «Зверь» Майкла Пирса и «Чёрная Пантера» Райана Куглера.
Ранее сообщалось, что фильм «Нелюбовь» получил премию «Золотая арка».