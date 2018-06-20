«Нелюбовь» Звягинцева вошла в список лучших фильмов 2018 года по версии The Guardian

Фильм режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошёл в список лучших кинолент 2018 года по версии газеты The Guardian.

«Он обладает гипнотической напряжённостью и невыносимой двусмысленностью, которые сохраняются до самого конца», — пишет издание.

В пятёрку лучших фильмов вошли «Все деньги мира» Ридли Скотта, «Мстители: Война бесконечности» Энтони и Джо Руссо, «120 ударов в минуту» Робена Кампийо, «Зверь» Майкла Пирса и «Чёрная Пантера» Райана Куглера.

Ранее сообщалось, что фильм «Нелюбовь» получил премию «Золотая арка».