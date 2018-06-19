Назван лучший фильм по версии MTV Movie Awards
«Премию в номинации «Лучший фильм» получает лента «Чёрная пантера», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что израильская актриса Галь Гадот стала лауреатом премии в номинации «Лучшая драка» в фильме «Чудо-женщина», американский актёр Майкл Бакари Джордан — в номинации «Лучший кинозлодей» в картине «Чёрная пантера», а сериал «Очень странные дела» стал лидером в номинации «Лучший музыкальный момент».
Ранее стало известно, что «Чёрная пантера», собравшая в американском прокате $624 млн, стала самым кассовым фильмом про супергероев в США.