Назван лучший фильм по версии MTV Movie Awards

Картина киностудии Marvel «Чёрная пантера» стала лауреатом премии MTV Movie Awards. Об этом сообщается в Twitter церемонии.

«Премию в номинации «Лучший фильм» получает лента «Чёрная пантера», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что израильская актриса Галь Гадот стала лауреатом премии в номинации «Лучшая драка» в фильме «Чудо-женщина», американский актёр Майкл Бакари Джордан — в номинации «Лучший кинозлодей» в картине «Чёрная пантера», а сериал «Очень странные дела» стал лидером в номинации «Лучший музыкальный момент».

Ранее стало известно, что «Чёрная пантера», собравшая в американском прокате $624 млн, стала самым кассовым фильмом про супергероев в США.