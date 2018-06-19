Школьники могут бесплатно посетить музеи Москвы летом

Школьники могут бесплатно посетить 90 музеев Москвы летом, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Билеты в рамках проекта «Музеи — детям» на основные экспозиции доступны в кассах выставочных комплексов.

Столичные школьники должны показать социальную карту или карту «Москвёнок», детям из других регионов и стран ничего предъявлять не нужно.

Кроме того, московские школьники имеют возможность принять участие в бесплатных обзорных экскурсиях по основным экспозициям.

Ранее Newinform сообщал, что вход в Летний сад в Санкт-Петербурге сделают платным с 21 по 27 июня из-за фестиваля «Императорские сады России».