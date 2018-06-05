Вход в петербургский Летний сад сделают платным из-за фестиваля

Вход в Летний сад в Санкт-Петербурге сделают платным с 21 по 27 июня из-за фестиваля «Императорские сады России», сообщает Newinform.

Об этом заявил глава Русского музея Владимир Гусев.

Стоимость входного билета составит от 160 до 800 рублей. Во время фестиваля сад будет работать до 23:00, то есть на час дольше обычного, передаёт Nation News.

Ранее сообщалось, что фестиваль «День России. Московское время» пройдёт в столице 11 и 12 июня.