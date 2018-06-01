Фестиваль «День России. Московское время» пройдёт в столице 11 и 12 июня

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Фестиваль «День России. Московское время» будет проходить в столице 11 и 12 июня, сообщает «Дни.ру».

Центром мероприятий станет Тверская улица, которую на время праздников сделают пешеходной.

Семь тематических площадок посвящены культурным эпохам XX и XXI веков. Это «Время классики», «Становление нового государства», «Страна победившего социализма и послевоенные годы», «Оттепель», «Время перемен», «Время новой России» и «Современность».

Запланированы показы спектаклей, цирковые шоу, музыкальные концерты. Также пройдут спортивные мероприятия, мастер-классы по танцам.

Ранее m24 сообщало, что в Москве начал работу книжный фестиваль «Красная площадь».

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