Юбилейная выставка карикатуриста Олега Теслера откроется 20 июня в Москве

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Юбилейная выставка карикатуриста Олега Теслера откроется 20 июня в Музее русского искусства в Москве, сообщает kp.ru.
Юбилейная выставка карикатуриста Олега Теслера откроется 20 июня в Москве
  • © Фото их архивов вдовы Олега Теслера

Художник скончался в 1995 году. 19 июня 2018-го будет отмечаться 80-летие со дня его рождения.

Теслер оставил большое наследие — от необычных юмористических единиц измерения до множества карикатур, иллюстраций, макетов журналов и газет. Его работы публиковались в «Крокодиле», «Пионере», «Известиях».

Он также был одним из художников Олимпиады-1980, становился лауреатом отечественных и зарубежных конкурсов карикатуры.

Ранее Nation News сообщал, что в Национальном музее Карелии проходит выставка, посвящённая развитию футбола в республике.

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