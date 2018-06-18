Юбилейная выставка карикатуриста Олега Теслера откроется 20 июня в Москве

Юбилейная выставка карикатуриста Олега Теслера откроется 20 июня в Музее русского искусства в Москве, сообщает kp.ru.

Художник скончался в 1995 году. 19 июня 2018-го будет отмечаться 80-летие со дня его рождения.

Теслер оставил большое наследие — от необычных юмористических единиц измерения до множества карикатур, иллюстраций, макетов журналов и газет. Его работы публиковались в «Крокодиле», «Пионере», «Известиях».

Он также был одним из художников Олимпиады-1980, становился лауреатом отечественных и зарубежных конкурсов карикатуры.

Ранее Nation News сообщал, что в Национальном музее Карелии проходит выставка, посвящённая развитию футбола в республике.