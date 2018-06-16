Российские учёные разработали новый метод лечения лимфомы

Учёные из Подмосковья разработали метод лечения рака лимфоузлов, который в настоящее время проходит клинические испытания, об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«Новый для России метод лечения лимфомы — фотоиммунотерапия — проходит клинические испытания в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского», — цитирует Маркова РИА Новости.

Как сообщает агентство, фотоиммунотерапия помогает заменить стандартную химиотерапию — эффективную, однако имеющую серьёзные отрицательные побочные эффекты.

Отмечается, что при использовании нового метода лечения кровь пациента попадает в аппарат, где иммунные клетки инкубируются в течение суток, а затем вводятся пациенту обратно, после чего эффективность иммунного ответа увеличивается, а опухоль разрушается без побочных эффектов.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в Московской области снижается смертность от онкологии — за 2017 года показатель смертности от новообразований снизился на 15,5% по сравнению с годом ранее.

В апреле сообщалось, что в Москве создадут единый регистр онкобольных.

Также ФБА «Экономика сегодня» передавало, что учёные назвали самый полезный продукт для профилактики рака.