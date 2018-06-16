Российские учёные разработали новый метод лечения лимфомы
«Новый для России метод лечения лимфомы — фотоиммунотерапия — проходит клинические испытания в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского», — цитирует Маркова РИА Новости.
Как сообщает агентство, фотоиммунотерапия помогает заменить стандартную химиотерапию — эффективную, однако имеющую серьёзные отрицательные побочные эффекты.
Отмечается, что при использовании нового метода лечения кровь пациента попадает в аппарат, где иммунные клетки инкубируются в течение суток, а затем вводятся пациенту обратно, после чего эффективность иммунного ответа увеличивается, а опухоль разрушается без побочных эффектов.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в Московской области снижается смертность от онкологии — за 2017 года показатель смертности от новообразований снизился на 15,5% по сравнению с годом ранее.
В апреле сообщалось, что в Москве создадут единый регистр онкобольных.
Также ФБА «Экономика сегодня» передавало, что учёные назвали самый полезный продукт для профилактики рака.