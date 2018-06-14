Вход в Новую Третьяковку для болельщиков ЧМ-2018 сделали бесплатным до 25 июля
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Для посещения необходимо предъявить Fan ID.
По бесплатному билету можно осмотреть основную экспозицию, VR-зал, а также временные выставки, кроме ретроспективы Василия Верещагина.
Речь идёт о коллекции произведений русского искусства XX—XXI веков, в том числе о работах мастеров авангарда, соцреализма и нонконформизма.
Также работает временная экспозиция «Футбол и не только». Кроме того, болельщиков приглашают на VR-выставку «Авангард в трёх измерениях: Гончарова и Малевич».
Ранее сообщалось, что Музей Москвы покажет программу «Город футбола» к ЧМ-2018.
Также портал «ВашГород.ру» сообщал, что Новосибирский метрополитен продлит работу в дни матчей сборной России.