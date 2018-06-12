Музей Москвы покажет программу «Город футбола» к ЧМ-2018

Музей Москвы покажет программу «Город футбола» к чемпионату мира 2018 года, сообщает m24.

Как заявил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter, в неё войдут выставки об истории игры, поле для уличного футбола, трансляции на Зубовском бульваре.

Также запланированы выступления музыкантов, спортсменов и художников.

Мероприятия будут проходить с 14 июня по 15 июля. Для обладателей паспорта болельщика действует 50%-ная скидка в Музее Москвы и во всех филиалах, в том числе в Музее археологии Москвы, Старом Английском дворе и Музее истории Лефортово.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде ожидают 2 тыс. футбольных болельщиков из Испании.