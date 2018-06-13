Фестиваль Московского урбанистического форума откроется 17 июля в парке «Зарядье»
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Как заявил глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, тема фестиваля — «Связывая поколения».
Программа предусматривает более 80 мероприятий, в том числе лекции, экскурсии, квесты, танцевальные и спортивные занятия, выступления артистов.
Среди лекторов — голландский архитектор, теоретик архитектуры Рем Колхас и бывший руководитель General Motors Роберт Лутц. Хедлайнером музыкальной программы станет боснийский аккордеонист Марио Баткович.
Для детей разработали образовательную программу.
Ранее URA.RU сообщало, что международный Дягилевский фестиваль откроется 14 июня в Перми.