Фестиваль Московского урбанистического форума откроется 17 июля в парке «Зарядье»

Фестиваль Московского урбанистического форума будет проходить в парке «Зарядье» с 17 по 22 июля, сообщает kp.ru.

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Как заявил глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, тема фестиваля — «Связывая поколения». Программа предусматривает более 80 мероприятий, в том числе лекции, экскурсии, квесты, танцевальные и спортивные занятия, выступления артистов. Среди лекторов — голландский архитектор, теоретик архитектуры Рем Колхас и бывший руководитель General Motors Роберт Лутц. Хедлайнером музыкальной программы станет боснийский аккордеонист Марио Баткович. Для детей разработали образовательную программу. Ранее URA.RU сообщало, что международный Дягилевский фестиваль откроется 14 июня в Перми.