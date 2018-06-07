Международный Дягилевский фестиваль откроется 14 июня в Перми
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Об этом заявили на заседании правительства Пермского края.
Как отметил губернатор Максим Решетников, фестиваль — один из самых успешных и узнаваемых культурных брендов Прикамья, масштабное событие, вышедшее за рамки региона и страны.
Мероприятия будут проходить на 30 площадках. Ожидается прибытие гостей и участников из 25 стран.
Запланированы мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выставки, концерты, ретроспективы, фотовыставки. Также состоится симпозиум «Дягилевские чтения».
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