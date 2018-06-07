Международный Дягилевский фестиваль откроется 14 июня в Перми

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Международный Дягилевский фестиваль начнёт работу 14 июня в Перми, сообщает URA.RU.
Международный Дягилевский фестиваль откроется 14 июня в Перми
  • © diaghilevfest.ru

Об этом заявили на заседании правительства Пермского края.

Как отметил губернатор Максим Решетников, фестиваль — один из самых успешных и узнаваемых культурных брендов Прикамья, масштабное событие, вышедшее за рамки региона и страны.

Мероприятия будут проходить на 30 площадках. Ожидается прибытие гостей и участников из 25 стран.

Запланированы мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выставки, концерты, ретроспективы, фотовыставки. Также состоится симпозиум «Дягилевские чтения».

Ранее «Утро.ру» сообщало, что «Летние балетные сезоны» начнутся в Москве 1 июля.

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