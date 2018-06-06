«Летние балетные сезоны» начнутся в Москве 1 июля

«Летние балетные сезоны» будут проходить в Москве с 1 июля до 28 августа, сообщает «Утро.ру».

На сцене Российского академического молодёжного театра покажут спектакли в постановке знаменитых хореографов. Первым по традиции станет «Лебединое озеро» в исполнении Национального классического балета.

Среди других участников — Театр балета «Арт-Да» и Театр классического балета Смирнова-Голованова («Смирнов балет»).

За 17 лет на спектаклях «Летних балетных сезонов» побывали более 700 тыс. человек.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в честь 200-летия со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа.