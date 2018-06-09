Актриса Ольга Богданова выразила соболезнования в связи со смертью Татьяны Малыщицкой

Актриса Камерного театра Малыщицкого Ольга Богданова в беседе с Пятым каналом выразила соболезнования в связи со смертью своей коллеги и подруги Татьяны Малыщицкой.

«Сердце болит, рвётся… Это кусок моей жизни. Это был совсем другой театр, нежели сейчас Театр Малыщицкого. Таня была моим близким другом именно в театре. Мы с той поры много лет общались, много повидали вместе, много съели и хорошего, и плохого», — заявила она.

По её словам, Малыщицкая была ярким, талантливым, искромётным человеком, настоящей, прекрасной актрисой.

Малыщицкая вместе со своим отцом стояла у истоков ленинградского Молодёжного театра, а также участвовала в основании Камерного театра Малыщицкого.

Ранее актёр Игорь Костолевский в беседе с Nation News выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Игоря Охлупина.