Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая скончалась в Санкт-Петербурге, сообщили в Молодёжном театре на Фонтанке.

«Молодёжный театр на Фонтанке и Камерный театр Малыщицкого с прискорбием сообщают о скоропостижной кончине Татьяны Владимировны Малыщицкой (1961—2018), заслуженной артистки России, дочери и соратника известного советского, российского режиссёра, педагога, основателя нескольких театров Владимира Афанасьевича Малыщицкого», — говорится в сообщении театра.

Там отметили, что Малыщицкая вместе со своим отцом стояла у истоков ленинградского Молодёжного театра, а также участвовала в основании Камерного театра Малыщицкого.

Ранее стало известно, что умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин.