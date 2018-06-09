Игорь Костолевский выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Охлупина

Актёр Игорь Костолевский в беседе с Nation News выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Игоря Охлупина.

«Это был замечательный настоящий русский артист. Во всём, что он делал на сцене, было столько души, столько таланта!» — сказал он.

По словам Костолевского, он много играл с Охлупиным в Театре имени Маяковского и его коллега был чудесным партнёром.

«И для меня это, конечно, большая утрата, как и для всего нашего театра, для российского кинематографа», — добавил он.

Ранее актриса Анна Багмет в беседе с телеканалом «360» также прокомментировала смерть Охлупина.