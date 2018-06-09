Андрей Кончаловский выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Охлупина

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Режиссёр Андрей Кончаловский выразил соболезнования в связи со смертью ведущего актёра Театра имени Маяковского Игоря Охлупина, сообщает газета «Известия».

«Очень талантливый, самобытный, странный, крупный артист. Очень непредсказуемый, но логичный — это больше качества таланта», — заявил он.

Кончаловский назвал Охлупина большим артистом. По словам режиссёра, для него было большим удовольствием работать с актёром.

Актриса Анна Багмет в беседе с телеканалом «360» также прокомментировала смерть Охлупина.

«Замечательный, прекрасный человек. Для нас всех был всегда педагогом. Работать с ним на одной сцене было большой честью для нас всех», — сказала она.

Как отметила Багмет, Охлупин общался с ними как педагог-отец.

Ранее директор Театра имени Маяковского Леонид Ошарин выразил соболезнования в связи со смертью Охлупина.

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