Пореченков выразил соболезнования в связи со смертью Киры Муратовой
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«Ушёл великий человек, режиссёр, который в искусстве сделал очень многое и повлиял на жизнь тех, кто работал в кинематографе», — заявил он.
Пореченков также выразил соболезнования родным и близким Муратовой.
Со своей стороны, народный артист России Евгений Миронов в беседе с телеканалом «Звезда» сказал, что был поклонником творчества режиссёра.
«Я даже не мечтал о том, что когда-нибудь она предложит мне работу. Такое случилось — она предложила мне роль, но по временным причинам работа не состоялась», — сообщил актёр.
Он назвал Муратову необыкновенным режиссёром, плетущим невидимые кружева, из которых затем получаются произведения искусства.
«Мне очень жалко, я очень скорблю. Она прекрасная, удивительная», — добавил Миронов.
Ранее пресс–секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская прокомментировала смерть Муратовой.