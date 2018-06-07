Пореченков выразил соболезнования в связи со смертью Киры Муратовой

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Народный артист России Михаил Пореченков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал смерть режиссёра Киры Муратовой.
Пореченков выразил соболезнования в связи со смертью Киры Муратовой
  • © Nikolay Titov
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«Ушёл великий человек, режиссёр, который в искусстве сделал очень многое и повлиял на жизнь тех, кто работал в кинематографе», — заявил он.

Пореченков также выразил соболезнования родным и близким Муратовой.

Со своей стороны, народный артист России Евгений Миронов в беседе с телеканалом «Звезда» сказал, что был поклонником творчества режиссёра.

«Я даже не мечтал о том, что когда-нибудь она предложит мне работу. Такое случилось — она предложила мне роль, но по временным причинам работа не состоялась», — сообщил актёр.

Он назвал Муратову необыкновенным режиссёром, плетущим невидимые кружева, из которых затем получаются произведения искусства.

«Мне очень жалко, я очень скорблю. Она прекрасная, удивительная», — добавил Миронов.

Ранее пресс–секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская прокомментировала смерть Муратовой.

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