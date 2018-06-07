В Союзе кинематографистов прокомментировали смерть режиссёра Муратовой

Пресс–секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская прокомментировала в беседе с RT смерть кинорежиссёра Киры Муратовой.

«Кира Муратова — это удивительное имя, поразительное для моего поколения. Я закончила ВГИК в начале 1980-х годов. Первый раз увидела такое кино, пережила энергетическое и эмоциональное потрясение, почувствовала что-то необыкновенное. Фильм «Долгие проводы» произвёл на меня впечатление. У Муратовой была драматическая судьба, некоторые страницы даже трагические. Фильмы воспринимались тяжело, их не понимали, но она продолжала работать. Это уникальная страница нашего отечественного кино», — отметила Немчинская.

В четверг, 7 июня, стало известно, что на 84-м году жизни в Одессе умерла кинорежиссёр Кира Муратова.