В Москве пройдёт фестиваль «Самоварфест» в честь Дня России
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Программа включает бесплатное чаепитие, угощение и «катание» на русском богатыре, который поднимет 10 человек с самоварами.
Как рассказала директор фестиваля Наталья Долгарева, будет работать 10 тематических площадок — ярмарка ремёсел, дворики национальной кухни, интерактивная детская площадка.
Кроме того, состоится показ мод в национальном стиле, мастер-классы, конкурсы, выступления музыкальных и танцевальных коллективов.
Фестиваль проходит при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы с 2017 года.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что фестиваль «Меч Востока» пройдёт в Хабаровске 10 и 11 июня.