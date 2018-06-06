В парке Победы в Москве пройдёт фестиваль «Самоварфест» в честь Дня России, сообщает НСН. Он запланирован на 11 и 12 июня.

Программа включает бесплатное чаепитие, угощение и «катание» на русском богатыре, который поднимет 10 человек с самоварами.

Как рассказала директор фестиваля Наталья Долгарева, будет работать 10 тематических площадок — ярмарка ремёсел, дворики национальной кухни, интерактивная детская площадка.

Кроме того, состоится показ мод в национальном стиле, мастер-классы, конкурсы, выступления музыкальных и танцевальных коллективов.

Фестиваль проходит при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы с 2017 года.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что фестиваль «Меч Востока» пройдёт в Хабаровске 10 и 11 июня.