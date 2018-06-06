Фестиваль «Меч Востока» пройдёт в Хабаровске 10 и 11 июня

Региональный турнир-фестиваль исторического фехтования и средневековой культуры «Меч Востока» пройдёт в Хабаровске 10 и 11 июня.

«Ждём гостей из Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Магадана, Уссурийска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска», — цитирует ИА «Хабаровский край» одного из организаторов турнира Юрия Квиткова.

Запланированы исторические средневековые бои в металлических доспехах — стилизациях, которые во многом повторяют функционал и вид настоящих рыцарских, славянских и монгольских прототипов XIV—XV веков.

Также состоятся выступления студий исторического танца, шоу театра огня, ярмарка.

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