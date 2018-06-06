Фестиваль «Меч Востока» пройдёт в Хабаровске 10 и 11 июня

Короткая ссылка
Региональный турнир-фестиваль исторического фехтования и средневековой культуры «Меч Востока» пройдёт в Хабаровске 10 и 11 июня.
Фестиваль «Меч Востока» пройдёт в Хабаровске 10 и 11 июня
  • © Alexei Mukhin
  • globallookpress.com

«Ждём гостей из Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Магадана, Уссурийска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска», — цитирует ИА «Хабаровский край» одного из организаторов турнира Юрия Квиткова.

Запланированы исторические средневековые бои в металлических доспехах — стилизациях, которые во многом повторяют функционал и вид настоящих рыцарских, славянских и монгольских прототипов XIV—XV веков.

Также состоятся выступления студий исторического танца, шоу театра огня, ярмарка.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемерове рассказали о программе на День города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Развлечения
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить