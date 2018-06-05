В Нижнем Новгороде уточнили информацию о бесплатном входе в музеи во время ЧМ-2018

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В Нижнем Новгороде уточнили информацию о бесплатном входе в музеи во время чемпионата мира по футболу 2018 года, передаёт kp.ru.

Акция «День открытых дверей» в регионе состоится 18 июня (ранее сообщалось, что вход в музеи будет свободным в дни матчей).

Среди участников — Художественный музей и Историко-архитектурный музей-заповедник (в составе которого семь филиалов, в том числе усадьба Рукавишниковых, Нижегородский кремль, Музей истории художественных промыслов, Технический музей).

Также Newinform сообщал, что в центре Санкт-Петербурга изменят движение автомобильного транспорта из-за Фестиваля болельщиков.

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