В Нижнем Новгороде уточнили информацию о бесплатном входе в музеи во время ЧМ-2018

В Нижнем Новгороде уточнили информацию о бесплатном входе в музеи во время чемпионата мира по футболу 2018 года, передаёт kp.ru.

Акция «День открытых дверей» в регионе состоится 18 июня (ранее сообщалось, что вход в музеи будет свободным в дни матчей).

Среди участников — Художественный музей и Историко-архитектурный музей-заповедник (в составе которого семь филиалов, в том числе усадьба Рукавишниковых, Нижегородский кремль, Музей истории художественных промыслов, Технический музей).

Также Newinform сообщал, что в центре Санкт-Петербурга изменят движение автомобильного транспорта из-за Фестиваля болельщиков.