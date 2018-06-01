Вход в музеи Нижнего Новгорода будет свободным в дни матчей ЧМ-2018

Вход в музеи Нижнего Новгорода будет свободным в дни матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает kp.ru.

В городе запланированы концертные программы, театральные представления, выставки, физкультурно-спортивные и культурно-просветительские мероприятия, а 14 июня там откроется Фестиваль болельщиков. В акции «День открытых дверей в музеях города» участвуют государственные музеи. Кроме того, должны пройти цикл лекций «Спорт в мировом искусстве», историко-литературный квест «11 звёзд», цирковые представления. Ранее Newinform сообщал, что в центре Санкт-Петербурга изменят движение транспорта из-за Фестиваля болельщиков.