Вход в музеи Нижнего Новгорода будет свободным в дни матчей ЧМ-2018
В городе запланированы концертные программы, театральные представления, выставки, физкультурно-спортивные и культурно-просветительские мероприятия, а 14 июня там откроется Фестиваль болельщиков.
В акции «День открытых дверей в музеях города» участвуют государственные музеи.
Кроме того, должны пройти цикл лекций «Спорт в мировом искусстве», историко-литературный квест «11 звёзд», цирковые представления.
Ранее Newinform сообщал, что в центре Санкт-Петербурга изменят движение транспорта из-за Фестиваля болельщиков.