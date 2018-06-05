Прощание с актёром Неведомским пройдёт в Большом драматическом театре Петербурга
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.
«Прощание с Леонидом Витальевичем пройдёт 7 июня с 11:00 до 13:00, а затем в 14:00 пройдёт отпевание и прощание в храме Воскресения Словущего на Литераторских мостках», — рассказали в пресс-службе.
Данные о том, на каком кладбище похоронят артиста, будут известны позже.
Народный артист России Леонид Неведомский, игравший в труппе БДТ, скончался 4 июня на 79-м году жизни.