Прощание с актёром Неведомским пройдёт в Большом драматическом театре Петербурга

Прощальная церемония с народным артистом России Леонидом Неведомским будет организована 7 июня в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

«Прощание с Леонидом Витальевичем пройдёт 7 июня с 11:00 до 13:00, а затем в 14:00 пройдёт отпевание и прощание в храме Воскресения Словущего на Литераторских мостках», — рассказали в пресс-службе.

Данные о том, на каком кладбище похоронят артиста, будут известны позже.

Народный артист России Леонид Неведомский, игравший в труппе БДТ, скончался 4 июня на 79-м году жизни.