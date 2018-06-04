Андрей Ургант назвал Леонида Неведомского замечательным артистом

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Актёр Андрей Ургант в беседе с Пятым каналом назвал своего коллегу Леонида Неведомского замечательным артистом.

«И общались мы с ним всегда очень мило. Правда, никогда плотно вместе не снимались, но я относился к нему с огромным уважением и любил его роли», — заявил Ургант.

Он также выразил соболезнования в связи со смертью Неведомского.

Ранее в Гильдии актёров кино прокомментировали смерть артиста.

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