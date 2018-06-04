Андрей Ургант назвал Леонида Неведомского замечательным артистом
Актёр Андрей Ургант в беседе с Пятым каналом назвал своего коллегу Леонида Неведомского замечательным артистом.
«И общались мы с ним всегда очень мило. Правда, никогда плотно вместе не снимались, но я относился к нему с огромным уважением и любил его роли», — заявил Ургант.
Он также выразил соболезнования в связи со смертью Неведомского.
Ранее в Гильдии актёров кино прокомментировали смерть артиста.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube