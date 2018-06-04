В Гильдии актёров кино прокомментировали смерть актёра Неведомского

Директор Гильдии актёров кино России, заслуженный работник культуры Валерия Гущина поделилась в беседе с RT своими воспоминаниями о народном артисте России Леониде Неведомском.

«Уходит старшее поколение, уходят актёры, которые создали тот кинематограф, который мы будем ценить, любить и всегда вспоминать. Всего Неведомским только в кино сыграно более 110 ролей — огромное состояние. Хотелось бы вспомнить фильм «Возвращение Будулая», вспомнить, каким был необыкновенным председатель — влюблённый, сдержанный, такой красивый мужчина», — заявила Гущина.

По её словам, Неведомский останется в памяти актёром с очень красивой внешностью и многогранным талантом.

«Мы всегда с удовольствием встречались на фестивале в Санкт-Петербурге и когда он бывал со спектаклями БДТ имени Г.А. Товстоногова у нас в Москве. Горькая потеря. Вся биография его жизни — это светлый пример служения театру и кино», — добавила она.

Ранее в пресс-службе Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова сообщили, что 3 июня в возрасте 78 лет скончался народный артист России Леонид Неведомский.

Неведомский исполнил более 40 ролей, в его фильмографии более 100 работ.



