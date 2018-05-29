Умер актёр Юрий Рашкин

Скончался актёр Юрий Рашкин, передаёт телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщение театра «Современник» в социальной сети Facebook.

«Вчера ушёл из жизни дорогой для нашего театра человек — Юрий Леонидович Рашкин. Человек с нежным сердцем и острым чувством прекрасного», — заявили в «Современнике».

Рашкину было 72 года, сообщают «Дни.ру». Дата и место прощания пока не объявлены. Причины смерти также неизвестны.

Артист служил в театре с 1967 по 1973 годы. Впоследствии занимался телевизионной документалистикой как сценарист и режиссёр. Также снимался в кино, в том числе в лентах «Необыкновенное лето», «О любви» и «Снег на зеленом поле».

Ранее сообщалось, что актёр Юрий Киндрат скончался на 33-м году жизни.