Машков войдёт в состав делегации Кемеровской области на Дальневосточном экономическом форуме
Регион, не являющийся дальневосточным, впервые участвует в этом форуме. Кузбасс будет представлен на четырёх площадках. Машков проведёт стратегическую сессию по вопросам развития культуры в Кемеровской области.
«Кузбасс — это моя жизнь. Давайте вместе идти по пути роста и развития, чтобы Кузбасс стал самым прекрасным регионом страны», — сказал артист.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что Машков стал почётным гостем фестиваля детских любительских театров «Кукла в детских руках» в Новокузнецке.