Машков войдёт в состав делегации Кемеровской области на Дальневосточном экономическом форуме

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Народный артист России Владимир Машков войдёт в состав делегации Кемеровской области, которая примет участие в Дальневосточном экономическом форуме в сентябре, сообщает kp.ru.

Регион, не являющийся дальневосточным, впервые участвует в этом форуме. Кузбасс будет представлен на четырёх площадках. Машков проведёт стратегическую сессию по вопросам развития культуры в Кемеровской области.

«Кузбасс — это моя жизнь. Давайте вместе идти по пути роста и развития, чтобы Кузбасс стал самым прекрасным регионом страны», — сказал артист.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что Машков стал почётным гостем фестиваля детских любительских театров «Кукла в детских руках» в Новокузнецке.

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