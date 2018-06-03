Режиссёр Юрий Томошевский будет похоронен на Волковском кладбище

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Актёр и режиссёр, заслуженный деятель искусств России Юрий Томошевский будет похоронен на Волковском кладбище.
Режиссёр Юрий Томошевский будет похоронен на Волковском кладбище
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Государственной филармонии для детей и юношества, главным режиссёром которой работал Томошевский.

Уточняется, что прощание с ним состоится 4 июня.

«Прощание с Юрием Валентиновичем Томошевским состоится 4 июня, в понедельник, с 10:30 до 12:00 мск в филармонии для детей и юношества… Отпевание состоится в 14:00 мск в церкви Воскресения Словущего… с последующим захоронением на православном Волковском кладбище», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что Томошевский скончался 5 мая в результате несчастного случая в возрасте 61 года.

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