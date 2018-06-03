В Москве 3 июня ожидается до +26 °С

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В Москве в воскресенье, 3 июня, ожидается до +26 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Как отмечается, дневная температура воздуха в столице составит +24...+26°С.

Кроме того, днём ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь.

Ветер западный, 6—11 м/c.

Ранее в Гидрометцентре рассказали НСН о погоде в Москве в первые дни лета.

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