Весну 2018 года в Перми признали самой холодной за 37 лет
Средняя температура составила +1,1 °С, что ниже климатической нормы на 2,3 градуса.
Основными погодными событиями были аномальные морозы во второй половине марта — температура по северу региона опускалась ниже -30 °С.
В конце апреля в центральных и северных районах наблюдались сильные снегопады.
По оценке экспертов, ранее похожие весенние сезоны были в 1971 году, когда средняя температура составляла 0,2 °С, и в 1981 году — 0,5 °С.
Ранее сообщалось, что ночь на 1 июня в Москве стала самой холодной за 80 лет.
Также URA.RU сообщало, что рейсы в аэропорту Салехарда перенесли из-за непогоды.