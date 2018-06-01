Весну 2018 года в Перми признали самой холодной за 37 лет

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Весну 2018 года в Перми назвали самой холодной за последние 37 лет, сообщает «Реальное время» со ссылкой на синоптиков ГИС-Центра Пермского университета.

Средняя температура составила +1,1 °С, что ниже климатической нормы на 2,3 градуса.

Основными погодными событиями были аномальные морозы во второй половине марта — температура по северу региона опускалась ниже -30 °С.

В конце апреля в центральных и северных районах наблюдались сильные снегопады.

По оценке экспертов, ранее похожие весенние сезоны были в 1971 году, когда средняя температура составляла 0,2 °С, и в 1981 году — 0,5 °С.

Ранее сообщалось, что ночь на 1 июня в Москве стала самой холодной за 80 лет.

Также URA.RU сообщало, что рейсы в аэропорту Салехарда перенесли из-за непогоды.

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