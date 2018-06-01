Рейсы в аэропорту Салехарда перенесли из-за непогоды

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Рейсы в аэропорту Салехарда перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает URA.RU.

Полёты в Екатеринбург и Новый Уренгой должны быть выполнены в субботу, 2 июня.

Рейс в Ноябрьск запланирован на воскресенье, 3 июня, рассказали в аэропорту.

В пятницу, 1 июня, перенесено время вылета самолёта в Санкт-Петербург (до 18:00), а также в Тюмень (на неопределённое время).

На севере Ямало-Ненецкого автономного округа идёт снег, сильный ветер, на юге региона — дожди.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в пострадавших от непогоды районах Кировской области восстановили электроснабжение.

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