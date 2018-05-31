В пострадавших от непогоды районах Кировской области восстановили электроснабжение

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В нескольких районах Кировской области, пострадавших от непогоды, восстановили электроснабжение, сообщает progorod43.ru.

Ремонтные работы продолжались всю ночь. Об этом заявили в Межрегиональной распределительной сетевой компании центра и Приволжья.

Наиболее пострадавшими оказались Яранский, Санчурский, Кикнурский и Советский районы. Непогода затронула Богородский, Уржумский, Кильмезский, Вятскополянский и Унинский районы.

Без электричества оставалось 111 населённых пунктов.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии более 9,5 тыс. домов и 71 социальный объект остались без электричества из-за непогоды.

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