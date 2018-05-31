В пострадавших от непогоды районах Кировской области восстановили электроснабжение
Ремонтные работы продолжались всю ночь. Об этом заявили в Межрегиональной распределительной сетевой компании центра и Приволжья.
Наиболее пострадавшими оказались Яранский, Санчурский, Кикнурский и Советский районы. Непогода затронула Богородский, Уржумский, Кильмезский, Вятскополянский и Унинский районы.
Без электричества оставалось 111 населённых пунктов.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии более 9,5 тыс. домов и 71 социальный объект остались без электричества из-за непогоды.