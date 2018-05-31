Михалков прокомментировал свою декларацию за 2017 год

Режиссёр Никита Михалков объяснил происхождение доходов, которые были указаны в его декларации за 2017 год. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я работаю с 12 лет, то есть более 60. Мои мастер-классы за рубежом стоят $20—35 тыс. Я наследник Сурикова и Кончаловского, чьи картины стоят миллионы. Я снялся более чем в 50 фильмах и снял более 15 картин как режиссер», — заявил Михалков.

Режиссёр добавил, что только последние три фильма «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» собрали в кинотеатрах более 5 млрд рублей.

Михалков отметил, что платит налоги и не переписывает своё имущество на родственников.

«Мой финансовый менеджер талантливо и профессионально работает с ценными бумагами, вкладывая деньги в выгодные программы и инвестируя в доходные предприятия, причём в предприятия на территории нашей страны», — сказал Михалков.

Ранее была опубликована декларация Михалкова, согласно которой за 2017 год он заработал 529 млн рублей.