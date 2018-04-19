Михалков рассказал об отношении к российским фильмам в других странах

Режиссёр Никита Михалков высказал своё мнение по поводу того, как воспринимают российский кинематограф в других странах.

«Надо для себя понять — задать вопрос и ответить, — хочет ли мир радоваться нам вообще. Посмотрите, какие картины получают призы на фестивалях. Миру не хочется радоваться за нас. Так устроено время сегодняшнее», — сказал он.

Михалков добавил, что увидел, как относятся к российским кинокартинам в США, на примере своего фильма «Сибирский цирюльник», когда попросил актёра Кевина Костнера написать своё мнение и подсказать, какие правки, может быть, надо сделать.

«Он мне прислал свои поправки, соображения. Редактура Госкино 1972 года — это дети (на фоне правок Костнера. — RT)!» — заявил режиссёр.

По его словам, всё это, скорее, относится к самоцензуре.

«Если говорить об интересе к нашему кино, то я не могу похвастаться, что нас хотят видеть такими, какими мы хотели бы, чтобы нас видели... Мы должны понимать: нет тенденции к тому, чтобы «Летят журавли» получили приз в Каннах. Это нереально», — заключил он.

Ранее Михалков заявил, что не приемлет скандалы с домогательствами.