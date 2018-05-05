Выпуск программы Михалкова «Бесогон» сняли с эфира

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Выпуск программы российского режиссёра Никиты Михалкова «Бесогон», показ которой был запланирован 5 и 6 мая на телеканале «Россия 24», был снят с эфира. Об этом сообщается на сайте телепередачи.

«Суббота (5 мая): выпуск программы снят с эфира. Воскресенье (6 мая): выпуск программы снят с эфира. В этом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков рассуждает о трудностях коммуникаций в современном мире», — говорится в сообщении

При этом не указаны причины, по которым данный выпуск программы не будет показан 5 и 6 мая.

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