Time опубликовал список лучших телевизионных шоу за первые пять месяцев 2018 года

Американский журнал Time опубликовал список лучших телевизионных шоу за первые пять месяцев текущего года.

В рейтинг попали сериал с участием британского актёра Бенедикта Камбербэтча «Патрик Мелроуз», многосерийный фильм «Дикая-дикая страна», основанный на реальной истории, а также американский телесериал «Рассказ служанки» по мотивам одноимённого романа канадской писательницы Маргарет Этвуд.

В список также вошло вокальное шоу American Idol.

Ранее стало известно, что американская актриса Ума Турман снимется в новом десятисерийном мистическом проекте канала Netflix под названием Chambers.